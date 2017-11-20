Doğu Anadolu'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde öğlen saatlerinden itibaren yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülürken, yağışların akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden yer yer 30 ila 50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum ve Ardahan'da 1, Tunceli'de 2, Ağrı ve Kars'ta 3, Erzincan ve Iğdır'da 5 derece kaydedildi.

Gün içinde ise en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Tunceli'de 10, Kars'ta 9, Ağrı'da 8, Ardahan ve Erzurum'da da 7 derece olması bekleniyor.