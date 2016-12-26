Doğu Anadolu'da kış

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 845 yerleşim birimiyle ulaşım kesildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde 95 mahalle ve 193 mezra yolunun kar nedeniyle kapandığı belirtildi.

Kardan dolayı Van-Bahçesaray karayolunun da ulaşıma kapandığı bildirilen açıklamada, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yol açma çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 210 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç da kent merkezinde kar kalınlığının 108 santimetre, yüksek kesimlerde ise 160 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece olduğunu ifade eden Saraç, kar yağışının hafta sonuna kadar hafif şekilde devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Muş karayollarında trafik kontrollü sağlandı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor. Esnaf, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinin önündeki karları kürekle temizliyor.

Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğünce, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçedeki belde ve bağlı köylerde taşımalı eğitim öğretime bugün ara verildiği, merkezdeki okullarda ise eğitime devam edileceği belirtildi.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, kar yağışı nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 190 köy ile ulaşım sağlanamadığını kaydetti.

Kar yağışının durmasıyla ekiplerin yol açma çalışmalarına başlayacağını ifade eden Şentürk, kısa sürede ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürüteceklerini söyledi.

Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

- Hakkari

Hakkari'nin merkez ve ilçelerinde de kar yağışı ve tipi nedeniyle 43 köy ve 114 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.