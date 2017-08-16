ERZURUM/AĞRI (AA) - Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede öğleden sonra başlayan sağanağın ardından, Ağrı'daki Sinek ve Kandil yaylaları ile Mecit mezrasında dolu etkili oldu.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu sonrası oluşan sele kapılan 3 koyun telef oldu, bazı tarım alanları suyla kaplandı.

Mecit mezrasında koyunları telef olan Baran Yıldırım, AA muhabirine, dolu yağışı sonrası yerlerin beyaza büründüğünü söyledi.

Yıldırım, "Aniden bastıran dolu kısa sürede eriyip sele dönüştü. Tarlalarda su birikintileri oluştu. Birçok besici mağdur oldu. Çok büyük bir tehlikeyi atlattık. 350 koyunum var. Yağış biraz daha uzun sürseydi hayvanlarımızın hepsi telef olurdu." dedi.

- Erzurum'da ev ve iş yerlerini su bastı

Sağanak, Erzurum ve Kars kent merkezlerinde de etkili oldu.

Erzurum'da Çat yolu başta olmak üzere çeşitli semtlerde, sağanak nedeniyle bazı binaların giriş katlarındaki daireler ile iş yerlerini su bastı. Ev ve işyerlerine biriken sular, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca tahliye edilmeye çalışıldı.

Kentte yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yolda kaldı. Araçlarından çıkamayan sürücü ve vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar da ani bastıran sağanağa hazırlıksız yakalandı.