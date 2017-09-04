Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın değişik yönlerden hafif, batıdan zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

Bölgede günün en yüksek hava sıcaklığı Tunceli'de 37, Iğdır'da 36, Erzincan'da 35, Ağrı'da 32, Kars ve Erzurum'da 31, Ardahan'da 30 derece olarak ölçüldü.

Gece en düşük hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 18, Tunceli'de 16, Erzincan'da 14, Erzurum'da 11, Ağrı'da 10, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 7 derece olması öngörülüyor.