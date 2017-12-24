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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

ERZURUM (AA) - Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Erzurum'da 2, Ağrı ve Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da ise 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır ve Erzincan'da 7, Ağrı ve Erzurum'da 3, Ardahan'da 1, Kars'ta ise sıfır derece olması bekleniyor.

Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Muhabir: Yunus Okur

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