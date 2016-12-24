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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar

- Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 25 derece ile Ağrı'da kaydedildi - Ağrı, Kars ve Erzurum'un güney ilçeleri ile Iğdır'ın batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece ölçüldüğü Ağrı oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, Ağrı çevreleri, Kars ve Erzurum'un güney ilçeleri ile Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli kar yağışı olacağı, yağışların akşam saatlerinde ise etkisini azaltarak sürmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Ardahan'da 24, Kars'ta 23, Iğdır'da 16, Erzurum'da 12, ve Erzincan'da 4 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıkları Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 8, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5 ve Iğdır'da 1 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 56, Erzurum'da 28, Ardahan'da 20, Kars'ta 10 ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 2 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, beklenen yağış sebebiyle ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı yaşanabileceğini ifade ederek, bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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ErzurumKar YağışıSoğuk Hava
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