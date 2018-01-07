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Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis

- Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Erzurum'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Erzurum'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 12, Kars'ta 11, Ardahan'da 9, Ağrı'da 6, Iğdır ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 9, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sıfır, Ağrı'da ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

- Sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü

Erzurum'da, soğuğun da etkisiyle gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metreye indi.

Kar yağışının ardından soğukların etkisini artırdığı kentte, yollarda oluşan buzlanma dolayısıyla trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Soğuk hava şehirdeki ağaçların kırağı ile kaplanmasına, araçların camlarının da buz tutmasına neden oldu.

Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle ağaçların kırağı tuttu, vatandaşlar buz tutan kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti.

Kentin Eleşkirt ilçesinde oturan vatandaşlardan Abdülcabbar Kösem, havaların çok soğuk olduğunu ve buzlu yollarda yürümekte güçlük çektiğini söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

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Doğu Anadolu BölgesiHavaSoğuk
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