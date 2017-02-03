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Doğu Anadolu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

- Bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilde 811 köy ve mahalleyle ulaşım kesildi

Doğu Anadolu'da ulaşıma kar ve tipi engeli

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Ağrı, Tunceli, Kars, Erzincan ve Ardahan'da 811 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'daki 448 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ayrıca il merkezindeki kaldırım ve yollardaki karı temizlemek için kepçe, kamyon ve diğer araçlarlarla çalışma yapıyor.

Bölgedeki kar yağışı ve tipinin etkili olduğu diğer illerden Ağrı'da 164, Tunceli'de 83, Kars'ta 58, Ardahan'da 31, Erzincan'da da 27 köy yoluyla ulaşım kesildi.

Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı ilçelere bağlı köy yollarında tipinin etkili olduğunu belirtti.

Tipinin ulaşıma açılan köy yollarını kısa sürede tekrar kapattığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"İlimiz genelinde geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Fakat son bir kaç gündür devam eden tipi nedeniyle ekiplerimiz çalışma yapamaz duruma geldi. Tüm olumsuz şartlara rağmen ekiplerimiz büyük kararlılıkla karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Bugün itibariyle 83 köy yolunda devam eden karla mücadele çalışmamazı tipinin etkisini yitirmesiyle kısa sürede tamamlayacağız."

Bölgedeki diğer kentlerde de il özel idaresi, karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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