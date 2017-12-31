Doğu Anadolu'da yeni yılda kar beklentisi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'nun yeni yıla karla karışık yağmur ve kar yağışıyla gireceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, parçalı, zamanla çok bulutlu olması beklenen bölgede gece saatlerinden sonra ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağacak.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 4, Erzincan'da 2, Kars, Ağrı ve Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 1 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının da Kars'ta 3, Ağrı ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 6, Tunceli'de 10, Erzincan 11, Iğdır'da 13 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 18, Cıbıltepe'de 38 santimetre ölçüldü.

