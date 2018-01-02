Doğu Anadolu'daki kar yağışı etkisini sürdürecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede önceki gün başlayıp zaman zaman etkili olan kar yağışı Erzincan hariç bölge genelinde öğle saatlerine kadar aralıklı olarak devam edecek.

Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 6, Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, Erzurum ve Ardahan'da 1, Ağrı'da sıfır ve Kars'ta ise sıfırın altında olmak üzere 1 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 44, Cıbıltepe'de ise 62 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.