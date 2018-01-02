Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Doğu Anadolu'daki kar yağışı etkisini sürdürecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede önceki gün başlayıp zaman zaman etkili olan kar yağışı Erzincan...

Doğu Anadolu'daki kar yağışı etkisini sürdürecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'da önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede önceki gün başlayıp zaman zaman etkili olan kar yağışı Erzincan hariç bölge genelinde öğle saatlerine kadar aralıklı olarak devam edecek.

Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 6, Erzincan'da 5, Iğdır'da 3, Erzurum ve Ardahan'da 1, Ağrı'da sıfır ve Kars'ta ise sıfırın altında olmak üzere 1 derece olacak.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 44, Cıbıltepe'de ise 62 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, kar yağışı ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiKarYağış
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5