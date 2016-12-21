Doğu Anadolu'daki soğuklar Antarktika'yı geçti

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece ölçülen hava sıcaklıklarının, Güney Kutbu'ndaki Antarktika'dan daha soğuk olduğu belirtildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sıcakların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.



Rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesinin beklendiği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 35 derece ile Erzurum Havalimanı, eksi 30 derece ile Erzurum'un Pasinler ilçesi, eksi 29 derece ile Tekman ilçesinde, eksi 31 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.



Bölgedeki kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars'ta 25, Erzurum'da 23, Ardahan'da 20, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 18 derece olarak kaydedildi.



Meteoroloji yetkilileri, kış mevsimi dolayısıyla bölgede bir süredir aşırı soğukların etkili olduğunu, soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek, bölgede hava sıcaklıklarının düşük olmasının en büyük sebebinin yörenin deniz seviyesinden çok yüksekte olmasından kaynaklandığına işaret etti.



Bugün Güney Kutbu'ndaki Antarktika'da sıcaklığın sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldüğünü anlatan yetkililer, hava sıcaklığı sıfırın altında 35 derece olan Erzurum Havalimanı, 30 derece olan Erzurum'un Pasinler ilçesi, 29 derece olan Tekman ilçesinde ve 31 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçülen hava sıcaklığının Antarktika'dan daha soğuk olduğunu söyledi.



Kışın hava sıcaklığının çok daha fazla soğuk olduğu Antarktika'da şu sıralarda yaz mevsimi yaşandığına dikkati çeken yetkililer, bugüne göre değerlendirildiğinde Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerindeki soğukların Antarktika'yı aratmadığına işaret etti.



Doğu'da dondurucu soğuklar azalacak

Yetkililer, bölgede hafta sonu kar yağışı beklendiğini, kar yağışı ile yöredeki hava sıcaklıklarının yine sıfırın altında kalmak üzere yaklaşık 10 derece ısınacağı bilgisini paylaştı.



Doğu Anadolu'da bugünün en yüksek sıcaklıklarının ise sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 5, Erzincan'da 7, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 12 ve Ağrı'da 15 derece olacağı tahmin ediliyor.



Kar kalınlıkları Ağrı'da 55, Erzurum'da 29, Ardahan'da 20, Kars'ta 12, Iğdır'da 10 ve Erzincan'da 3 santimetre ölçüldü.



Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi



Vatandaşların soğuk hava yüzünden zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamayı tercih ettiği bölgede, soğuk sebebiyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, dere, gölet, nehir ve şelale ile çeşmeler buz tuttu.



Bir çok aracın yakıtı donduğu için çalışmadığı bölgede, bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye veya branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.



Bazı vatandaşların kirpiklerinin buz tuttuğu bölgede, özellikle otobüs duraklarında bazı vatandaşların ısıtıcı ile ısınmaya çalışması da dikkati çekti.



Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk havaya rağmen bazı çocukların bunu eğlenceye çevirdiği, yokuşlardan kızakla kayarak eğlendiği gözlendi.



Çocuklardan Emre Can Kurt, arkadaşlarıyla kızak kayarak eğlendiklerini belirterek, "Kar yağdı mutluyuz, okuldan gelip kızakla kayıyoruz. Çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Kartopu oynadık, kardan adam yaptık." dedi.



Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olmaları uyarısında da bulundu.