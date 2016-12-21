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Doğu Anadolu'daki soğukların Antarktika'yı geçmesi

- Çat Belediye Başkanı Kılıç: - "Kim ne derse desin, bu olay kesinlikle bir afet halidir ve Erzurumlu bu afet karşısında memleketinin her türlü zahmetine ve çilesine katlanıyorsa, bunun adı da Erzurum aşkıdır, memleket sevdasıdır"

Doğu Anadolu'daki soğukların Antarktika'yı geçmesi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Çat İlçesi Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Doğu Anadolu'daki soğukların Antarktika'yı geçmesine ilişkin, "Kim ne derse desin, bu olay kesinlikle bir afet halidir ve Erzurumlu bu afet karşısında memleketinin her türlü zahmetine ve çilesine katlanıyorsa, bunun adı da Erzurum aşkıdır, memleket sevdasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini, bu durumun insanlara ısınma külfeti getirdiğini, sıfırın altında 35 derecede yaşam sürdürmenin Erzurum sevdasıyla yanıp tutuşmak anlamına geldiğini belirterek, "Bu sevdanın karşısında devletin yapması gereken bölge insanına destek elini uzatmaktır." ifadesini kullandı.

Erzurum'da hava sıcaklığının neredeyse sıfırın altında 40 dereceye kadar dayandığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kim ne derse desin, bu olay kesinlikle bir afet halidir ve Erzurumlu bu afet karşısında memleketinin her türlü zahmetine ve çilesine katlanıyorsa, bunun adı da Erzurum aşkıdır, memleket sevdasıdır. Başka bir ifadeyle Erzurum insanı, Anadolu'nun muhkem bir kilidi olan bu şehirde vatan nöbeti tutmaktadır. Hal böyle iken devletimize düşen en büyük sorumluluk, tarih boyunca bu nöbetini bir an olsun aksatmamış olan Erzurum insanına yardım ve destek elini uzatmaktır. Devletimiz, Erzurum halkı için çetin bir imtihana dönüşen kış mevsimlerinde mali açıdan varlığını mutlaka hissettirmelidir."

Erzurum'da insanların 6 ay boyunca ısınma giderlerini karşılamak için çalıştıklarına işaret eden Kılıç, açıklamasında asgari ücretin bin 300 lira olduğu bir dönemde, bir ailenin ayda en az 500 liralık doğalgaz faturası ödemesi durumunu herkesin düşünmesi gerektiğini savundu.

Devletin her türlü imkana sahip olduğunu aktaran Kılıç, açıklamasında, "Dolayısıyla ısınma giderleri, bu şehir insanının sırtındaki en büyük yük olmaktan kurtarılmalıdır." ifadesine yer verdi.

Erzurum'da bugün yaşlı bir çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamını yitirdiğine değinen Kılıç, bu durumun bile Erzurum'daki kış mevsiminin zorluğunu gösterdiğini bildirdi.

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AçıklamaÇat Belediyesi Belediye Başkanı Arif Hikmet KılıçErzurumSoğuk Hava
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