Doğu Anadolu'dan "Arakan'daki işkence ve katliamı durdurun" çağrısı - ESTP Başkanı Güvenli: - "Arakan'da kayıplar 3 bini aştı. İslam coğrafyasından hiç ses yok. Bu iş çözülecekse İslam coğrafyasının kendisine çeki düzen vermesiyle çözülecektir, aksi halde biz çözümü 'Allahuekber diyeni üç adımda indirin' diyenlerden beklersek daha çok çocuk katledilir" - ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: - "Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta, Afganistan'da ve dünyanın her yerinde Müslümanlar öldürülüyor. Müslümanlar silkelenmeli ve bir an önce bu zulme 'dur' demelidir. Bugün de Arakan'da yaşanan bu vahşet bir an önce sonlandırılmalıdır" - AK Parti Erzincan İl Başkanı Bulut: - "BM, İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, hükümetleri, insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Arakan'da yaşanan işkence ve katliamı durdurmak için acil eyleme çağırıyoruz"

29 Ağustos 2017 Salı 15:49