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Doğu Anadolu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

- Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Kars'ta, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve birçok kente kurbanlık sevkiyatı sürüyor - Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Gök: - "Kurban Bayramı vaktinin yaklaşması dolayısıyla hareketli günler yaşıyoruz. Bölgemizden batı illerine hayvan sevki yoğunlaşmaya başladı"

Doğu Anadolu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

KARS (AA) - Türkiye'de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Kars'ta Kurban Bayramı'na yaklaşılması dolayısıyla batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Sarıkamış ilçesinin 2 bin 500 rakımlı, birçok çiçek türünün yetiştiği yaylalarında beslenen kurbanlıklar, tırlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor.

Araçlara yüklenen hayvanlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne getirilerek, sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

Sarıkamış'a bağlı Gecikmez köyünde besicilik yapan Hasan Aydemir, AA muhabirine, iki tıra 42 büyükbaş kurbanlık yüklediğini belirterek, Ankara'da satılmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Bu yıl Kars bölgesinde kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-30 arttığına dikkati çeken Aydemir, şunları kaydetti:

"Şu anda yüklediğimiz hayvanların fiyatı 12 ile 16 bin lira arasında değişiyor. Geçen sene bu hayvanlar 9-13 bin liradan satıldı. Geçen sene yemin torbası 45 liraydı, şimdi ise 65 liradan alıyoruz yani bu hayvanları yetiştirmek, beslemek kolay değil. Bir yıldan beri bütün ailemiz bu hayvanları beslemek için çaba sarf etti.

Bankadan kredi çektik, harcama yaptık. Bu sene kurak olması da bizi olumsuz etkiledi ama biz çiftçiyiz, bu işi yapmak zorundayız. Bu hayvanlarımız Ankara'da satışa sunulacak. İnşallah hayırlı müşteriler bulacağız."

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de yaklaşık bir yıldan beri besiye alınan kurbanlıkların sevk zamanının geldiğini söyledi.

Gök, "Kurban Bayramı vaktinin yaklaşması dolayısıyla hareketli günler yaşıyoruz. Bölgemizden batı illerine hayvan sevki yoğunlaşmaya başladı. İlçemizden şu ana kadar 600 büyükbaş, 750 küçükbaş kurbanlık sevk edildi. Şu an fiyatlarımız küçükbaşlarda 700 liradan 2 bin 500 liraya, büyükbaşlar ise kilosuna göre 6 bin ile 16 bin lira arasında değişiyor." diye konuştu.

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KarsKurbanKurban BayramıSevkiyat
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