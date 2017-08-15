ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) görevli Doğu Anadolu'nun sünnet yapan tek kadın doktoru olan uzman Dr. Nursen Atasoy, yılda yaklaşık bin çocuğu sünnet ediyor.

Uzman Dr. Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sünnetin sağlık açısından toplumdaki önemli sosyal olaylardan biri olduğunu söyledi.

Sünnet işlemi için ailelerin genellikle okulların tatil dönemini tercih ettiğini belirten Atasoy, "Aileler, hem sünnet düğünü organizasyonlarını rahat yapabilmek hem de sünnet sonrası çocukların okula gittiğinde zarar görmemesi için sünnet zamanını yaz aylarında yaptırıyor." dedi.

Atasoy, kadın doktor olmanın avantajını yaşadığını ifade ederek, Türkiye'de kadın ürolog sayısının çok az olduğunu aktardı.

Doğu Anadolu'daki sünnet yapan tek kadın üroloji doktoru olduğunu anlatan Atasoy, "Kadın üroloji doktoru olmak avantajlı. Çocuklarla iletişimde daha rahat olduğumu düşünüyorum. Günde 10-15, yılda ise bine yakın çocuğu sünnet ediyorum. Diğer erkek doktorlarımız da sünnet yapıyor ama bölgede bu yıl tamamen sünnet işlemini ben yapıyorum." diye konuştu.

Atasoy, sünnet işleminin basit bir iş olmadığını, cerrahi bir operasyon olduğunu anlatarak, çocukların, çocuk cerrahı ve ürolog hekimlerden başkasına sünnet ettirilmemesi gerektiğini söyledi.

Usulüne uygun yapılan sünnet sonrası çocuğun 2-3 günde normal sosyal yaşamına devam edebildiğini anlatan Atasoy, "Eskiden sünnet dışarıda ehil olmayan kişilerce yapıldığından çocuklarda çeşitli enfeksiyon ve kanama gibi sorunlar görülüyordu. Hatta penis kaybına kadar giden durumlar olabiliyordu. O zaman sağlık sistemi gelişmediğinden insanlar hastaneye başvurmuyordu. Ama şimdi her şey gelişmiş durumda. Sadece sünnet işlemi için ek binamızı hizmete koyduk." şeklinde konuştu.

- "Çocuklarınızı korkutmayın"

Atasoy, çocukların sünneti için uygun zamanın 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası olduğunu belirterek, çocuklarını sünnet ettirecek ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Sünnet, mutlaka çocuk anestezi uzmanınca görüldükten sonra çocuk cerrahı veya üroloji doktorunun bulunduğu merkezlerde yaptırılması gerekiyor. Sünnetin 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası çocuğun bilinçli olduğu dönemde yapılmasını istiyoruz. 2-6 yaş aralığındaki çocuklar bu olayı anlamıyor. Penislerini kaybetme korkusu yaşıyor. Aileler, çocuklarını 'tamamen kesilecek' gibi sözlerle korkutmasın. Çocuklar, kendileriyle dalga geçilmeden ve yanlış bilgi verilmeden sünnete hazırlanmalı."