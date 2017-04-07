Doğu, demiryolu kavşağı haline gelecek

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ/ORHAN GÜNGÖR - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haziran sonu itibariyle Bakü-Tiflis-Kars'ta tren işletmeciliğine başlayacaklarını belirterek, "Kars'tan, Iğdır üzerinden Nahçıvan'a, oradan İslamabad'a, İran'a kadar, Azerbaycan'a kadar gidecek olan ikinci bir koridorun da proje çalışmalarını belli bir aşamaya getirdik. Azerbaycan ile birlikte bunu da gerçekleştirmek adına kalan süreçleri yürütüyoruz. İnşallah bu projeyi de yaptığımızda ülkemizin doğusunda demiryolu kavşağı haline geleceğiz." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin demiryolu sektöründe çok ciddi bir mesafe katettiğini, 1950 yılından sonra demiryolunun ülkece ihmal edildiğini fakat 2002 yılından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın demiryolu konusuna verdikleri önemden dolayı demiryollarının devlet politikası haline geldiğini anlattı.

Son dönemde ülke genelinde sürdürülen demiryolu yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Arslan, "Ülkemizi bir baştan bir başa, bir uçtan bir uca demiryolu ağlarıyla örmek, konvansiyonel tren ağlarıyla örmek ve demiryolu sektörünü geliştirmek adına ciddi bir atılım yaptık. Bunun sonucu olarak da ülkemiz Avrupa'nın altıncı, dünyanın sekizinci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna geldi. Bununla yetinmiyoruz, istiyoruz ki Kapıkule'den kalkan bir hızlı tren Kars'a kadar gelebilsin." diye konuştu.

- "Trenleri denizin altından yürütüyoruz"

Bakan Arslan, Türkiye'nin demiryolu sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da denizin altından iki kıtayı birleştiren Marmaray'ı yaptık. Artık trenleri demiryolu marifetiyle denizin altından yürütüyoruz. Tabi bunu Kars'a kadar getirdiğimizde de Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar gitmesi ve dünyanın orta koridor dediği bu coğrafyaya ilave bir katma değer oluşturması adına eksik olan halka Bakü-Tiflis-Kars'tı. Kars'tan Tiflis'e, oradan da Bakü'ye gidecek olan proje, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın cumhurbaşkanlarının ve başbakanlarının çok önemsediği projeydi. Bu projenin inşaatında da son aşamaya geldik. Hava aktif bir şekilde çalışmamıza müsaade eder hale geldi, çünkü Kars gibi bir coğrafyada kışın çalışma şansınız olmuyor."

- "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 2 ay sonra açılacak"

"Yaklaşık 2 aylık bir işimiz var ondan sonra da 2 aylık test sürecini düşünürsek haziran sonu itibariyle inşallah Bakü-Tiflis- Kars'ta tren işletmeciliğine başlayacağız." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Pekin'den kalkan bir yükün ülkemiz üzerinden Londra'ya gitmesini sağlayacağız. Bu coğrafyadaki ticaret hareketliliğini, yük hareketliliğini ülkemiz üzerinden sağlamış olacağız. O da ülkemizin ekonomisinin büyümesi, ticaretinin büyümesi ve bu anlamda katma değer oluşturması konusunda çok önemsediğimiz bir proje. İnşallah biz Haziran'da Bakü-Tiflis- Kars'ı hizmete sokarak ülkemizi dünya çapında bir demiryolu ana arteri, ana koridoru haline getirmiş olacağız. Projenin tamamını düşünürseniz kısa bir mesafe ama görev ifa ettiği zaman dünyayı birbirine birleştireceği için çok önemli bir proje. Bölgemiz için önemli daha da önemlisi Türkiye'nin geneli için çok önemli. Çünkü bundan kaynaklı olarak ciddi bir yük hareketi ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış olacağız."

Bakü-Tiflis- Kars projesinin yanı sıra doğu bölgesinde yürütülen diğer çalışmaları da anlatan Ahmet Arslan, şunları kaydetti:

"Kars'tan, Iğdır üzerinden Nahçıvan'a, oradan İslamabad'a, İran'a kadar, Azerbaycan'a kadar gidecek olan ikinci bir koridorun da proje çalışmalarını belli bir aşamaya getirdik. Azerbaycan ile birlikte bunu da gerçekleştirmek adına kalan süreçleri yürütüyoruz. İnşallah bu projeyi de yaptığımızda ülkemizin doğusunda demiryolu kavşağı haline geleceğiz. Demiryolları marifetiyle dünyanın bir çok yerindeki yükün gelip bu bölge üzerinden tekrar başka yerlere aktarılmasını, dağılmasını sağlamış olacağız. Ülkemizin doğusuna dağılmak üzere gelen yükleri dağıtmak için de bir demiryolu lojistik merkezinin olması gerekiyor, onun da Kars'ta yapılmasıyla ilgili süreçleri tamamladık, ihalesi bitti. İnşallah yakında Kars'ta demiryoluyla ilgili lojistik merkezini de başlatacağız ki o bittiğinde bu bölgenin ticaretinin kalkınmasına ciddi bir katkı koyacak. Cazibe merkezi kapsamında bu bölgede kurulacak sanayinin, endüstrinin oluşturacağı mamul maddeyi, hammaddeyi başka bölgelere göndermek adına bu bölgedeki demiryolu ağları çok önemli olacak, bunun da gereğini yapıyoruz."







