Doğu Guta bayrama yine abluka altında giriyor

ŞAM (AA) - Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin yaklaşık 6 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde Kurban Bayramı yine buruk başlıyor. Kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olduğu bölgede halk, bütçesine uygun alışveriş yapmakta zorlanıyor.

Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı, Şam'ın doğusundaki birkaç ilçeyi kapsayan Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın süredir Esed rejiminin askeri kuşatması altında. Rejim, bölgeye insani yardım girişlerini de engelliyor.

Halk geçimini tarım ve bilhassa hayvancılıktan sağlamaya çalışıyor ancak rejimin saldırılarında büyük ve küçük hayvanlar da telef oldu.

Arpa, buğday gibi besinler de güçlükle bulunabildiği için hayvancılık da sekteye uğramış durumda. Bu şartlar, kırmızı et fiyatlarının önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Kurban Bayramı'na böyle bir ortamda giren Doğu Gutalı bölgesi halkı, Duma ilçesi, Sakba, Zemelka, Arbin, Hamuriye ve Misraba beldelerindeki koyun pazarlarında uygun kurbanlıklar arıyor.

- "Esed hayvanları da katletti"

Koyun satıcısı Beşşar El Muaz, ''Biz Doğu Guta bölgesinde kurbanlıkları kiloyla satıyoruz. Kurbanlıkların kilosunu 2 bin 500 Suriye Lirası'ndan (yaklaşık 17 TL) satıyoruz. Pahalılık, ablukadan dolayı saman ve arpanın bulunmamasından kaynaklanıyor." dedi.

Yaklaşık 6 yıldır süren abluka nedeniyle her geçen bayram kurbanlık taleplerinin azaldığını ifade eden Muaz, ''Bölgedeki ablukadan dolayı insanların alım gücü kalmadı. Her yıl kurbanlık talepleri azalmaya başladı. Bu sene diğer yıllara göre çok az talep var. Rejimin kuşatması bölgede hayvancılığı bitirdi. Esed bölgede sadece insanları değil hayvanları da katletti.'' değerlendirmesi yaptı.

Duma ilçesindeki koyun pazarına kurbanlık satın almak için gelen Enes Şami de ''Rejimin ablukası nedeniyle kurbanlıklar çok pahalı. Burada kurbanlıklar kiloyla satılıyor. İnsanların alım gücü düştüğü için bu yıl da bölgede çok az kurban kesilecek.'' diye konuştu.

Mustafa Ammar ise ''Kurbanlıklar çok pahalı. Bunun birinci sebebi kuşatma, diğer sebepleri ise bölgede yeterli arpa ve samanının olmamasıdır. Allah büyüktür. Bütçemize uygun bir kurbanlık arıyorum şimdi, inşallah bulurum.'' şeklinde konuştu.