Doğu Guta'da ateşkes fiilen bitti

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da son üç haftada en az 70 sivil öldü. Saldırılara karşılık veren askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Doğu Guta'da son 24 saatte 4'ü çocuk 15 sivil öldüEsed kuşatmasındaki Doğu Guta 24 saatte 300'den fazla saldırıya maruz kaldıEsed rejimi Doğu Guta'da sivilleri hedef alıyor

Başkent Şam'da rejimin 5 yıldır askeri kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.



Doğu Guta'daki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, son 3 haftada yoğunlaşan saldırılarda ölen sivillerin sayısı 70'i aştı.



Sabahın erken saatlerinden bu yana Duma ve Arbin ilçeleri, Madyara, Hamuriyye ve Zemelka beldeleri ile Cobar semti hava ve topçu saldırılarıyla hedef alınıyor.



Duma sivil savunma merkezi, ilçede 5'i çocuk, 7 sivilin öldüğünü bildirdi.



Bölgedeki AA muhabirleri, saldırıların sık aralıklarla düzenlendiğini, insanların korkudan evlerinden çıkamadığını ifade ediyor.



Öte yandan muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam ve Feylek er Rahman, rejim güçlerine misilleme saldırıları düzenliyor. Böylece taraflar arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkesi fiilen sona erdirdiği görülüyor.



Rejim, dün grupların cephe hatlarına iki defa klor içerikli bombayla saldırmıştı.



Rejim, ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da 30-31 Ekim'deki son toplantısı sırasında dahi saldırılara ara vermemişti.



Bir okulu hedef alan rejim güçleri, 6'sı çocuk, 13 sivili öldürmüştü.



Muhabir: Mohamad Misto