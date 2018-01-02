Doğu Guta'da ölümler devam ediyor

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda son 5 günde en az 44 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi, başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesine 14 Kasım'dan itibaren düzenlediği yoğun saldırıların şiddetini daha da artırdı.

Duma ve Haresta ilçeleri ile Kefer Batna, Sakbe, Merc, Medyere, Arbin, Misraba, Hammuriye ve AynTerma beldelerindeki sivil yerleşim alanları yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı rapora göre, rejim güçlerinin Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında 8'i çocuk, 3'ü kadın 38 sivil yaşamını yitirdi, 147 sivil yaralandı.

Raporda, söz konusu süre içerisinde, rejim güçlerinin Doğu Guta'ya 721'den fazla topçu ve 11'i misket bombalı 151 hava saldırısı düzenlerken, 85'den fazla karadan karaya füze kullandığı bildirildi.

- Bugünkü saldırılarda 6 sivil daha yaşamını yitirdi

Sivil Savunma kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, rejim güçlerinin Haresta ilçesine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Duma ilçesi ve Arbin beldesindeki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği topçu saldırılarında birer sivil can verdi.

Böylece son 5 günde en az 44 sivil hayatını yitirmiş oldu.

Bölgede aralıksız süren saldırlar yüzünden ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılar sonucu büyük yıkımlar meydana gelirken, Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda yaralı bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınıyor.

- Abluka ve saldırıların ağır faturası sivillere çıkıyor

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya garantörlüğünü üstlendiği rejim 8 aydır bölgeye yönelik abluka ve bombardımanlarını sıkılaştırdı. Bu durum karşısında uluslararası toplum halen sessizliğini koruyor.

İnsani krizin derinleştiği bölgede 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanımlı hastanelere sevk edilmeyi bekliyor.

Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.



