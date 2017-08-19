Doğu Guta'da onlarca bebek engelli doğuyor

DOĞU GUTA (AA) - EKİP - Suriye’nin başkenti Şam'da rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde bebeklerin yüzde 5'i engelli doğuyor. Doktorlar, abluka şartlarının yanı sıra rejimin 4 sene önceki kimyasal silah katliamının da etken olabileceğini belirtiyor.

Doğu Guta'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Muhammed Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yılda engelli bebek doğumlarının arttığını söyledi.

Bekir, "Doğum ünitemizde ayda yaklaşık 400 bebek dünyaya geliyor. Yaklaşık yüzde 5'i engelli doğuyor." dedi.

Artışın olası nedenlerine değinen Bekir, şunları kaydetti:

"Abluka altındaki Doğu Guta’da bu durumu doğrudan bir sebebe bağlayamıyoruz. Hamilelerin ihtiyaç duyduğu vitaminleri, ilaçları ve mineralleri tedarik edememesi nedeniyle bu sonuçların meydana geldiğini düşünüyoruz. Ancak 2014 yılında Ayn Terma bölgesinde tek bir ayakla dünyaya gelen bir bebek oldu. Sebebini öğrenmek için ailesini sorguya aldım. Annesi ve babası kimyasal saldırıya maruz kalmıştı. Kimyasal saldırı yüzünden de bu tip durumlar medyana gelebiliyor. Tam olarak sebebini bilemiyoruz çünkü bu durumu inceleyecek bir laboratuvarımız yok."

- "Kimyasal saldırıların etkisi hala devam ediyor olabilir"

Dr. Sami El-Boş da bebeklerin engelli doğmalarının nedenlerine ilişkin, "Engelli doğumların farklı sebepleri vardır. Başta abluka nedeniyle anne adayının düzensiz beslenme, gerekli ilaç, vitamin ve minerallerin teminindeki sıkıntılar, genetik vakalar (akraba evlilikleri) ilk akla gelen sebeplerdir." diye konuştu.

Birkaç gün önce Doğu Guta'nın Arbin beldesinde kolları olmayan bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini ifade eden Boş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolsuz veya ayaksız doğmaların kimyasal silah saldırısı gibi daha büyük bir sebebi de olabilir. Bildiğiniz üzere Doğu Guta bölgesi yıllar önce kimyasal saldırıya maruz kalmıştır. Kimyasal saldırıların etkisi hale devam ediyor olabilir."

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmış, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk 10 binin üzerinde sivilin yaralanmasına yol açmıştı.

Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı, Şam'ın doğusunda birkaç ilçeyi kapsayan Doğu Guta bölgesi, 5 yılı aşkın süredir Esed rejiminin askeri kuşatması altında.

Rejim, bölgeye insani yardım girişlerini de engelliyor.