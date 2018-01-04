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Doğu Guta'daki saldırılarda 20 sivil öldü

- Suriye'de Esed rejimi ablukasındaki Doğu Guta bölgesine hava saldırıları sürüyor - Bombardımanlarda muhaliflerin kontrolündeki bölgede 20 sivil öldü

Doğu Guta'daki saldırılarda 20 sivil öldü

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya savaş uçaklarının dün gece saatlerinde düzenlediği yoğun saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Duma ve Haresta ilçeleri ile Kefer Batna, Sakbe, Merc, Medyere, Arbin, Misraba, Hammuriye, Beyt Sava ve AynTerma beldelerindeki sivil yerleşim alanları yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Rus hava kuvvetleri, Doğu Guta'yı ablukaya alan ve yoğun bir şekilde saldıran rejim güçlerine hava desteği vermek için bölgedeki sivil yerleşim alanlarını ağır bombardımana tuttu.

Savaş uçaklarının Doğu Guta'nın Misraba beldesine dün gece geç saatlerde düzenlediği saldırılarda biri Sivil Savunma görevlisi olmak üzere 11 sivil yaşamını yitirdi.

Arbin beldesine dün gece düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 sivil hayatını kaybederken, Beyt Sava beldesine düzenlenen hava saldırılarında 2'si çocuk 3 sivil öldü.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Aralıksız devam eden hava saldırıları yüzünden ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 8 aydır bölgeye yönelik abluka ve bombardımanlarını sıklaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanımlı hastanelere sevk edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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Doğu GutaSaldırılar
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