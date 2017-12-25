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Doğu Gutalı yetimlerin Kudüs duyarlılığı

HATAY (AA) - Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından desteklenen yetimler, düzenlenen etkinlikte Kudüs sevgilerini resmettiler.İHH Suriye...

Doğu Gutalı yetimlerin Kudüs duyarlılığı

HATAY (AA) - Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından desteklenen yetimler, düzenlenen etkinlikte Kudüs sevgilerini resmettiler.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Gutalı yetimlerin Kudüs hassasiyetlerini resme yansıttığını söyledi.

Vakıflarının, kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesinde 150 yetimi desteklediğini belirten Tosun, ''150 yetim, düzenlenen Kudüs etkinliği kapsamında, Kudüs haritası ve şehre ait eserleri resmetti. Aynı zamanda yetimlerin hazırlamış olduğu Kudüs konulu bir tiyatro gösterisi yapıldı.'' dedi.

Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu etkinliğin gerçekleştirilme amacı Kudüs’ün İslam ülkelerinin ortak alanı olduğunu yetimlerimize anlatmaktı. Çok başarılı ve öğretici bir etkinlik oldu. Yetimlerimiz Kudüs sevgilerini göstermiş oldu.

Doğu Gutalı bebekler, gıda ve ilaç yetersizliğinden ölüyor. 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta’da kuşatma nedeniyle ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaçları alamayan binlerce bebek ölüm riskiyle karşı karşıya. 5 yıldır kuşatma altında tutulan Doğu Guta’da insani durum her geçen gün ağırlaşıyor. Sürekli gıda ve ilaç yetersizliğinden hayatını kaybeden bebeklerin ölüm haberleri geliyor. Bölgeye acil olarak gıda, bebek maması ve ilaç ulaştırılması gerekiyor. Lakin kuşatma devam ettiği için bölgeye doğrudan bu yardımların gönderilmesi mümkün değil. Bu nedenle en kısa zamanda bölgeye bir insani yardım koridoru açılması gerekiyor."


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Doğu Gutalı Yetimlerin Kudüs Duyarlılığı
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