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Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebeğe Bursa'dan destek

- Bursalı parfüm firmasının personeli, Suriye'de Esed rejiminin saldırısında Doğu Guta'da annesi ile sol gözünü kaybeden Kerim bebek ile dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına katıldı

Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebeğe Bursa'dan destek

BURSA (AA) - Bursalı parfüm üreticisi Bargello'nun çalışanları, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe tek gözlerini kapatarak destek verdi.

Firma personeli, genel müdürlük binası önünde toplanarak, rejim ablukasındaki Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebek ve bölgedeki sivillerle dayanışma sergiledi. Kerim bebeğe ait büyük bir resmi tutan kurum çalışanları, sol gözlerini kapattı.

Bargello Genel Müdürü Taha Can, yaptığı açıklamada, Doğu Guta'daki ablukayı dünyaya duyuran Anadolu Ajansına (AA) teşekkür etti.

Tüm iş dünyasını Kerim bebeğe sahip çıkmaya davet eden Can, "AA çalışanlarının Ankara'daki Genel Müdürlük binası önünde Kerim bebeğin dev fotoğrafını açtığı kareden çok etkilendim. Bu fotoğrafı gördüğümde önce kendi çocuklarımı, ardından dünyada savaş mağduru 28 milyon çaresiz çocuğu düşündüm ve bir farkındalık oluşturmak gerektiğine inandım." değerlendirmesinde bulundu.

Can, sosyal medya vasıtasıyla Kerim bebeğe gelen destekleri yakından takip ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suriye konusunda baştan beri hassasiyetimizi hiç yitirmedik ancak Kerim bebek vesilesiyle bir kez daha bu hassasiyetimizi göstermek istedik. Sanıyorum Türkiye'de Kerim bebeğe ilk destek, bizim firmamızdan geldi. Gerek Türkiye'de gerek dünyada gün geçtikçe büyüyen bir firma olarak, hayırda yarışmamız gerektiğine inanıyor ve büyük ya da küçük ölçekli hiç fark etmez tüm firmaları Doğu Guta'daki ablukaya dikkat çekmeye, Kerim bebeğe destek vermeye davet ediyorum. Hep beraber Kerim bebeği 'görmek', boynumuzun borcudur."

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BursaDoğu GutaKerim Bebek
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