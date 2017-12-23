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Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebeğe Gaziantep'ten destek

- Vatandaşlar, Suriye'de Esed rejiminin saldırısında Doğu Guta'da annesi ile sol gözünü kaybeden Kerim bebek ile dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına katıldı

Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebeğe Gaziantep'ten destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te vatandaşlar, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe sol gözlerini kapatarak destek verdi.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın önünde toplanan vatandaşlar, rejim ablukasındaki Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebek ve bölgedeki sivillerle dayanışma örneği gösterdi.

Kerim bebeğe ait fotoğrafın yer aldığı pankart açan vatandaşlar, sol gözlerini kapattı.

Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, yaptığı konuşmada, bütün insanlığı seslerine kulak vermeye çağırdıklarını söyledi.

"Yaklaşık 6 yıldır Suriye halkına zulmeden, Kerim bebekleri sakat bırakanları kınadığımız gibi buna sessiz kalanları da kınıyoruz." diyen Kaçmazer, şöyle konuştu:

"Kerim bebek bize diyor ki: 'Nerede insanlığınız, nerede merhametiniz, nerede vicdanınız?' Biz de Kerim bebeğin diliyle sesleniyoruz. Hani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Hani mazlumların hakkı? Hani insanlığın hakkı? Bunların hepsinin katledildiği bir dünyada, dünyanın vicdanından ve insanlığından bahsetmek mümkün değildir.

Buradan sesleniyoruz, yeter artık, bu zulüm bitsin diyoruz. Bütün insanlığı sesimize kulak vermeye çağırıyoruz."

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DestekDoğu GutaGaziantepKerim Bebek
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