Doğu Hama'daki çatışmalar

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, çatışmaların ve sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği Doğu Hama’dan göç eden aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin’de konaklama merkezi oluşturuluyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Hama'dan çok sayıda ailenin İdlib kırsalına göç ettiğini söyledi.

İdlib kırsalında aileler için geçici konaklama merkezi oluşturulduğunu belirten Tosun, ''Suriye'nin Hama kenti doğusunda muhalif güçler ve rejim arasında devam eden çatışmalar ve sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına yakın bölgelere göç artarak devam ediyor. Hama'dan göç eden aileler yanlarına hiçbir eşya alamadan geliyor. Aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin’e çadır kurmaya başladık. Kısa süre içerisinde bitirip yerleşmelerini sağlayacağız." dedi.

Tosun, aileler için İHH’nin Bab-el Hava Sınır Kapısı'nda bulunan lojistik merkezinde 10 bin gıda paketi hazırlandığını da aktararak, sayıları giderek artan ailelere destek olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.