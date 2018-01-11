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Doğu Hama'daki çatışmalar

- İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Tosun: - "Saldırılar nedeniyle Hama’nın doğusundaki yaklaşık 170 bin kişi İdlib’in kuzeyine göç etti"

Doğu Hama'daki çatışmalar

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, çatışmaların ve sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği Doğu Hama’dan yaklaşık 170 bin kişinin İdlib’in kuzeyine göç ettiğini bildirdi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama’nın doğusundaki bölgelere yoğun saldırılar nedeniyle göçün sürdüğünü söyledi.

Göçün durmaksızın devam ettiğine dikkat çeken Tosun, şunları söyledi:

''Saldırılar nedeniyle Hama’nın doğusundaki yaklaşık 170 bin kişi İdlib’in kuzeyine göç etti. Suriyeliler yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yol kenarlarına, mescit, okul, ağaç altlarına ve çadır kurmaya müsait olmayan alanlara sığınıyorlar. Bu yoğun göç dalgasının kontrol altına alınma ihtimali bulunmuyor. Zaten Türkiye sınırındaki kamplarda 700 bine yakın insan yaşıyordu. Bu rakam gün geçtikçe artıyor. Bölgenin mevcut durumu böylesine yoğun bir göçü kaldırmaya uygun değil.''

Tosun, Türkiye sınırında çadır kuracak alan kalmadığını dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
HamaSuriye
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