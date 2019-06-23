Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer amatör Trabzon Kemal
Hoşgeldin kayısı
Hoşgeldin kayısı
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu
Patateste ilk 10'dayız
Dünyada ilk 10'dayız!

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

- Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Karadeniz ve Marmara bölgelerinde parçalı bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Ülke genelinde fırtına beklenmiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5