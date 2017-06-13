Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe KELEBEK TUZLA Çağdaş Kaya
Elektrik kesilmeden haberdar olunacak
Kesilmeden haberdar olunacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük

Doğu Karadeniz'de 26 bin 826 su kuşu tespit edildi

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da gerçekleştirilen sayımlarda 28 türde 26 bin 826 su kuşu tespit edildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'de 26 bin 826 su kuşu tespit edildi

RİZE (AA) - Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da gerçekleştirilen sayımlarda 28 türde 26 bin 826 su kuşu tespit edildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile iş birliğiyle Doğu Karadeniz Kış Ortası Su Kuşu sayımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yürütülen çalışmanın, su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri olduğu kaydedilen açıklamada, sayımın, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu sulak alanlarda kümelendikleri 15 Ocak-15 Şubat arasında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sayımların en önemli özelliğinin uzun dönemli bakış açısı olduğu vurgulanarak, aynı alanlarda aynı noktalarda yapılan standart sayımların, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yarar sağladığı ifade edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezinden ornitologların katıldığı sayımda, tür ve birey sayılarının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da gerçekleştirilen sayımlarda 28 türde 26 bin 826 su kuşu tespit edildi. Rize kıyılarında 23 türden 6 bin 511, Trabzon'da 18 türden 6 bin 165, Artvin'de 16 türden 5 bin 775 ve Giresun'da ise 19 türden 8 bin 375 su kuşu sayıldı." bilgisi aktarıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5