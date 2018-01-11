Doğu Karadeniz'de kış turizminin adı: Zigana

GÜMÜŞHANE (AA) - Veysel Kara - Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezlerinden 2 bin 50 rakımdaki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kış turizminde adından söz ettiriyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve 1991 yılında kış sporları turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Kayak sezonunun aralıkta başlayıp martta sona erdiği merkezdeki 800 ve 600 metre uzunlukta iki pist, saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski ile saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift, amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor.

Kar kalınlığının dönem dönem 1,5 metreye kadar yükseldiği merkeze ulaşım otobüsler ve özel araçlarla sağlanıyor. Ziyaretçilerine kayak imkanının yanı sıra Zigana coğrafyasının eşsiz doğasını da sunan merkezde 150 kişilik otel ve 50 kişilik kayakevi hizmet veriyor.

Geçen sezon yerli ve yabancı 10 bini aşkın kişinin faydalandığı tesiste, ziyaretçilerin 4 bini otelde konakladı. Özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği merkezde, kapasite artırımı için 54 bungalovun yapımı da sürüyor.

"En büyük pistimizin uzunluğu 800 metredir"

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Zigana Dağı Tesisler Amiri Hasan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğunu söyledi.

Merkezin içerisinde faaliyet gösteren Gümüşkayak Tesisleri'nde ziyaretçilere konaklama imkanı da sunduklarını belirten Şahin, "Otelimizde 150 kişi konaklayabilmektedir. En büyük pistimizin uzunluğu 800 metredir. Kış aylarında merkezimizde kar kalınlığı 100 ile 150 santimetre arasında değişmektedir." dedi.

Şahin, merkezdeki teleskinin saatte 750 kişi taşıma kapasitene sahip olduğunu ifade ederek hafta sonları bini aşkın ziyaretçinin çevre illerden kayak merkezine geldiğini vurguladı.

Arap turistlerin Karadeniz'e olan ilgisinin Zigana Dağı'ndaki kayak tesislerinde de hissedildiğine dikkati çeken Şahin, "Arap turistlerimiz de son dönemde buraya özel ilgi göstermektedir. Yıllık bazda 10 bini aşkın ziyaretçiye burada hizmet sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezi

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu da Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin Doğu Karadeniz'de inşa edilen ilk kayak merkezi olduğuna dikkati çekti.

Eroğlu, ziyaretçilerin aralık, ocak ve şubat aylarında tesislere yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek "Bu yıl kar yağışı şu ana kadar istediğimiz seviyeye ulaşamadı. Önceki yıllarda daha güzel kar potansiyeli vardı. Önümüzdeki günlerde kar seviyesinin istenilen düzeye ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Arap turistlerin ilgisinden mutlu olduklarını dile getiren Eroğlu, genellikle çocuklu turistlerin tesislerini konaklamalı olarak tercih ettiğini ve tesislerde eğlenceli zaman geçirdiğini kaydetti.