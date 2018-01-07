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Doğu Ortodoks kiliselerinin Noel kutlamaları

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün İçişleri Bakanı Zuabi ile görüştü

Doğu Ortodoks kiliselerinin Noel kutlamaları

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün İçişleri Bakanı Galib ez-Zuabi ile görüştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Abbas'ın, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde düzenlenen Doğu Hristiyanlarının Noel kutlamalarına katılan Zuabi ile Başkanlık Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

Abbas'ın görüşmede, Ürdün'ün "kraliyet, hükümet ve halk" olarak Filistin meselesine yönelik tutumundan ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması için Filistin halkına verdiği destekten övgüyle söz ettiği bildirildi.

Zuabi'nin de Abbas'a, Ürdün Kralı Abdullah'ın selamını ilettiği ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
NoelÜrdün İçişleri Bakanı Galib Ez-Zuabi
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