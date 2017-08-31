Doğu ve Güneydoğu'da bayram hareketliliği

DİYARBAKIR (AA) - Kurban Bayramı arifesinde Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Mardin'de çarşı ve pazarlarda bayram alışverişi dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vatandaşlar, alışveriş telaşı yaşıyor. Bayram bereketi yaşayan esnaf da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bayrama son gün kala çarşı ve pazarlara akın eden vatandaşlar, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü.

Merkez Sur ilçesinde de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşların akın ettiği ilçede esnaf Mehmet Karakoç, genellikle vatandaşların misafirlere ikram etmek için bayram şekeri ve lokum aldığını söyledi.

Sur'da olayların sona ermesinden dolayı vatandaşların ilgisinin arttığını dile getiren Karakoç, "İşlerimizin daha iyi olmasını umut ediyoruz." dedi.

Esnaf Kadir Tun da tezgahlarını bayram için hazırladıklarını anlatarak, tüm Diyarbakırlıları bayram alışverişi için Sur'a davet ettiğini belirtti.

- Elazığ

Elazığ'ın kalbi olarak bilinen 120 yıllık Kapalı Çarşı'da da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar alışveriş telaşı yaşıyor.

Kıyafetten ayakkabıya, kuyumculardan oymacılara, bıçakçılardan bakırcılara, bayramlık ikramlardan hediyeliklere kadar hemen her talebe cevap verebilen çarşı, bayram dolaysıyla hareketli.

Çarşıda 18 yıldır esnaflık yapan Çetin Ay, bayram dolaysıyla çarşıda hareketlilik yaşandığını, çarşıda fiyatların uygun olduğunu söyledi.

Her kesimin bütçesine göre şeker sattıklarını ifade eden Ay, bayram nedeniyle yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.

Esnaf Fethi Koç da dededen kalma mesleği sürdürdüğünü, Elazığlıların genellikle alışveriş için çarşıyı tercih ettiğini, bayramda yaşanan yoğunluğun sevindirici olduğunu aktardı.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Ahmet Mahmut Çobanoğlu ise çarşıda alışveriş yapmayı sevdiğini, ürünlerinin güzel olduğunu anlattı.

Çobanoğlu, "Şehrimizin en güzel mekanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bayram alışverişi yaptık, şekerimizi aldık. Fiyatlar gayet güzel. Herkese ve her cebe uygun fiyatlar olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Mardin

Mardin'de de esnaf bayram dolaysıyla yaşanan yoğunluktan memnun. Esnaf Hasan Anuk, huzurlu bir bayram öncesi geçirdiklerini, aynı şekilde bayramı bitirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla çok hareketli günler geçirdiklerini belirten Anuk, "Terörün bittiği huzurun başını çektiği günleri yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da her zaman terörsüz ve huzur dolu günleri ve bayramları yaşamayı diliyoruz." diye konuştu.

Esnaf Rıdvan Garguli ise bayram öncesi bir hareketlilik yaşandığını, bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Mardin'in eski günlerine yavaş yavaş kavuştuğunu anlatan Garguli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu terör olaylarının bitmesi bölgenin yavaş yavaş kalkınmasından dolayı bir hareketlilik var. İnşallah her şey daha da iyi olacak. Bayramı mutlu ve huzurlu bir şekilde herkesin geçirmesini diliyoruz."

Yağmur Çayhan da güzel bir bayram alıverişi yaptığını belirterek, bölgenin sakin ve huzurlu olduğunu, her zaman böyle huzurlu günler geçirmelerini diledi.

Vatandaşlardan Fatih Oruk da alışverişlerini huzurlu bir şekilde sürdüklerini, bunun memnuniyet verici olduğunu aktardı.

- Siirt

Siirt'te de Kurban Bayramı öncesi çarşı esnafı hareketli günler geçiriyor.

Kentte bayram alışverişi esnafın yüzünü güldürürken, daha çok müşteri çekmek için bazı ürünlerde indirim uyguladı.

Tillo Caddesi'nde 13 yıldır esnaf olan Abdullah Çelik, çarşıda hareketliliğin olduğunu, bayram bereketi yaşadıklarını söyledi.

Helvacılar Çarşısı'nda esnaf Turan Fırat da bayramın esnafın yüzünü güldürdüğünü, vatandaşların bayram telaşı yaşadığını kaydetti.

Bayram için son gün olması nedeniyle elbise, ayakkabı ve şekere rağbetin arttığını aktaran Fırat, "İnşallah güzel ve bereketli bir bayram geçiririz. Tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Güres Caddesi'nde esnaf Yakup Toprak ise bu yıl bayram öncesinin bol ve bereketli geçtiğini, yeniden eski hareketli günleri yaşadıklarını belirtti.

Toprak, "Zaman zaman müşterilere yetişmekte zorlanıyoruz. Allah bu bayramda esnafı da vatandaşı da sevindirsin." dedi.