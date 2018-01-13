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Doğubayazıt'ta ibadethaneler "mobil araç"la temizlenecek

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hizmete sunulan "mobil ibadethane temizlik aracı" ile ibadethanelerin temizliği yapılacak - Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Akhan: - "Yaptığımız bu çalışmalar, çok kısa zaman içinde belediye olarak nereden nereye geldiğimizin en büyük ispatıdır"

Doğubayazıt'ta ibadethaneler

AĞRI (AA) - İçişleri Bakanlığınca, kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, "mobil ibadethane temizlik aracı" ile ibadethanelerin temizliğini kolaylaştırdı.

Görevlendirme yapılmasının ardından çalışmalara başlayan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan yönetimindeki belediye ekipleri, 20 yıldır ilçede yapılamayan çalışmaları kısa sürede gerçekleştirdi.

İlçede park, yol ile çok sayıda hizmeti yapmak için yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, vatandaşlara yeni hizmetler sunmaya devam ediyor.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne kazandırılan "mobil ibadethane temizlik aracı" da temel belediyecilik hizmetlerine yeni boyut kazandırdı. Araç sayesinde ilçedeki ibadethanelerin temizliği, 6 kişiden oluşan ekip tarafından zahmetsiz ve kısa sürede yapılacak.

- "İlçede 20 yıldır yapılamayan hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz"

Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalıştıklarını ve her geçen gün yeni projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Görevlendirme sonrası, belediyenin tüm imkanlarını vatandaşların istekleri doğrultusunda seferber ettiklerini anlatan Akhan, "Bu kapsamda ilçede 20 yıldır yapılamayan hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bizden önce şehirde yaşayan vatandaşlarına temel belediyecilik hizmetlerini bile sunamayan bir yönetim vardı. En temel hizmet olan yol, su, kanalizasyon ve temizlik işlerini dahi yürütemiyorlardı." diye konuştu.

Akhan, çöplerini dahi toplayamayan belediyeden yaptıkları çalışmalarla örneklerine çok az rastlanabilecek belediyecilik anlayışını hakim kıldıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobil ibadethane temizlik aracına sahip bir belediyeye dönüştük. Mobil aracımız sayesinde ilçemizdeki tüm ibadethanelerin iç ve dış temizliğini daha pratik ve hızlı bir şekilde yapacağız. Temel belediyecilik hizmetleri noktasında yaptığımız bu çalışmalar, çok kısa zaman içinde belediye olarak nereden nereye geldiğimizin en büyük ispatıdır."

Doğubayazıt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cevdet Öztürk de araç sayesinde ilçe sınırlarındaki ibadethanelerin iç ve dış temizliğinin yapılacağını söyledi.

Mobil aracın bölgede ilk olduğunu belirten Öztürk, "Öncelikli hedefimiz, ilçemizdeki bütün ibadethanelerin periyodik olarak iç ve dış temizliğini yapmak. Bunun için en az 6 kişilik ekiple çalışacağız. İkinci olarak da okullarımızın içi, bahçesi ve tuvaletlerinin temizliğini yapmayı düşünüyoruz. Mobil aracımızın içinde halı yıkama makinelerimiz, jeneratörümüz, su tankımız ve bakım onarım hizmetleri için de spiral, matkap, kaynak ve boya makinesi bulunduruyoruz." şeklinde konuştu.

Uygulamanın ilk defa gerçekleştirildiği Hacı Cemal Semetay Camisi'nin imamı Engin Bayazıt da mobil temizlik aracıyla çok güzel bir hizmetin uygulamaya sokulduğunu anlattı.

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