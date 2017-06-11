Doğubayazıt'ta

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Doğubayazıt Belediyesi ile Bursa'nın İnegöl Belediyesi tarafından 2 bin kişilik "kardeşlik iftarı" düzenlendi.

Ağrı Valisi Musa Işın, ay-yıldızlı bayraklarla süslenen İnegöl Caddesi'ndeki iftar programında, Doğubayazıt'ın birlik ve beraberliğin en açık göstergesi olduğunu söyledi.

Doğubayazıtlıların milli ve manevi değerlerine bağlı olduklarını belirten Vali Işın, "Sizler Ahmed-i Hani'nin yolundan gidiyorsunuz, yolunuz açık olsun. Ramazanın mübarek bereketi bu yolculuğunuzda inşallah üzerinize yansır. Biz geldiğimiz günden beri sizden tek isteğimiz, Hazreti Peygamber'in yolundan gitmenizdir. Bugün bu manzara bize bunu göstermektedir." dedi.

Işın, fitne odaklarına fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz Doğubayazıt halkının hizmetkarıyız. Biz sadece sizin iyiliğinizi istiyoruz. Huzurunuzu istiyoruz. Aramıza fitne sokanlar inşallah bu topraklardan sökülüp atılacaktır. Biz Doğubayazıt halkının ne kadar dindar ve şerefli olduğunu biliyoruz. Ramazanın verdiği bereketle bizler inşallah yolumuza devam edeceğiz. Biz her türlü kötü ve kötülüklerden uzak duracağız. Biz İslamiyet ile şeref bulmuşuz. Biz ancak İslami bir çizgiyle yolumuza devam edebiliriz. Cenab-ı Allah bu yolculuğumuzu mukaddes kılsın. Allah aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin, yolumuzu açık etsin. Ramazanın bereketi mağfireti üzerimize yansısın. İftar programından dolayı İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Doğubayazıt Kaymakamımız Ulaş Akhan'a teşekkür ediyorum."

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Doğubayazıt'a yakışan bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Doğubayazıt inşallah hep güzellikleriyle anılacak. Bu ilçenin güzel insanları olarak davetimize icap ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

