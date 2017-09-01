Doğu'da 167

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki 7 ilde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 167 acemi kasap, hastanelere müracaat etti.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim işleminin başlamasıyla Erzurum'da, Palandöken Devlet Hastanesi, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servislerinde yoğunluk yaşanıyor.
Kentte, kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan 65 kişi, söz konusu hastanelere başvurdu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan "acemi kasaplar" tedavileri sonrası taburcu edildi.
Bölgede Iğdır'da 3, Tunceli'de 2, Kars'ta 35, Erzincan'da 30, Ağrı'da 23 ve Ardahan'da da 9 acemi kasap hastanede tedavi edildi.