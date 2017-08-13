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Doğu'da sıcaklıklar 3 derece artacak

- Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün Iğdır'da 39 dereceyi bulması bekleniyor

Doğu'da sıcaklıklar 3 derece artacak

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün Iğdır'da 39 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün hava az bulutlu ve açık olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 12, Ağrı ve Erzurum'da 14, Tunceli ve Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ile 3 derecenin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın bugün Iğdır'da 39, Tunceli'de 37, Erzincan'da 36, Ağrı ve Kars'ta 34, Erzurum ve Ardahan'da 32 derece olması öngörülüyor.

Açıklamada, bölgede oluşabilecek rüzgar nedeniyle, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ve tüm olumsuzluklara karşı ilgililer uyarıldı.

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