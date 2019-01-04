Doğudaki öğrenci kardeşleri için atkı ördüler

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, "Kardeşime atkı ördüm" projesi başlattı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrenciler bir hafta boyunca, serbest etkinlikler saatinde atkı ördü. Velilerin de desteğiyle bir hafta içinde çeşitli renklerde toplam 800 atkı örüldü. Öğrenciler yazdıkları sevgi dolu mektupları ve atkıları, hediye paketi halinde öğretmenlerine teslim etti.



İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, projeyi gerçekleştiren çocukları ziyaret etti.

Kaymakam Mustafa Eldivan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın ders dışında bu tür faaliyetlerde yoğunlaşmasını önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Lokman Çağırıcı ise "İmece usulüyle bu güzelliği oluşturanları tebrik ediyorum. Çocukların ördüğü her atkıda sevgi dolu mesaj var." değerlendirmesinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise "Kardeşlik duygularını pekiştirmesi açısından eğitim çok önemli. Bu çalışmaların 'ben' olmaktan çıkıp 'biz' olma duygularının çocuklara kazandırılmasında önemli etkisi oluyor." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 800 atkıdan 120'si okuldaki Suriyelilere verilirken geri kalanı da Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi.