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Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

-Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, doğum gününde toprağa verildi

Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41), Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'dan uçakla Hatay Havalimanı'na getirilen şehit Gedik'in naaşı buradan alınarak, karayoluyla Bekbele Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Şehidin eşi Cemile, kızı Perizat Kayra, oğlu Alp Koray, annesi Hatice ve babası Ahmet Gedik, burada şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Baba Ahmet Gedik, bu sırada, "O ölmedi. Vatan sağ olsun" dedi. Vatandaşlar da attıkları sloganla terör örgütünü lanetledi.

Bugün doğum günü olduğu öğrenilen şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından Bekbele Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı aynı mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, bazı Hatay milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CenazeMaçka'daki Terör Operasyonu
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