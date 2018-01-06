ERZURUM (AA) - MURAT YILDIZ/YUNUS OKUR - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan ve gökkuşağı gibi rengarenk görüntüleriyle dikkati çeken tepeler, turizme kazandırılacak.

Oluşumu 45 milyon yıl öncesine dayanan ve dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtilen Oltu'nun rengarenk tepeleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Atatürk Üniversitesi Oltu Yerbilimleri Fakültesince, gökkuşağı gibi farklı renkleriyle insanların ilgisini çeken tepelerin bölge turizmine katkı sağlayacak hale getirilmesi için proje hazırlandı.

Projeyle jeopark çalışması yapılacak tepelerin turizme kazandırılarak bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin çekilmesi hedefleniyor.

- "Renkli tepeler 45 milyon yılda oluştu"

Atatürk Üniversitesi Oltu Yerbilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Özgür Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Alp Himalaya kuşağında yer aldığını söyledi.

Renkli tepelerin 45 milyon yıla yakın geçmişi olduğunun bilindiğini ifade eden Bilici, şöyle konuştu:

"Bu tepelerin iklim şartları ve özellikle milyonlarca yıl süren erozyon gibi etkenler sonunda bu hali aldığını bilmekteyiz. Tepelerin kırmızı rengi, bu rengi veren ana madde olan demir ve buna benzer minerallerin rüzgar ve erozyon ile birikmesi sonucu oluşmuştur. Oluşumla ilgili yer yer yeşil ve farklı renkler ihtiva eden renklerden de bahsetmek gerekir. Bunlar da yine içindeki farklı minerolojik bileşenlere dayandırılmaktadır."

- "Bu muhteşem görüntüyü turizme kazandırmak istiyoruz"

Özgür Bilici, renkli tepelerle ilgili çok fazla çalışma yapıldığını belirterek, bölgede buna benzer görüntülerin olduğunu anlattı.

"Bu muhteşem görüntüyü turizme kazandırmak istiyoruz." diyen Bilici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgemizdeki bu ve buna benzer farklı oluşumların jeoturizme 'jeopark' adı altında kazandırılması amacıyla projemiz var. Burası jeoturizm açısından değerli, turist çekecek bölge haline gelecek. Jeolojik anlamda genç bir oluşum. Dünyada bu tepelerin benzeri olarak bilinen ve jeoturizme kazandırılmış oluşum, Çin sınırlarındaki Gökkuşağı Dağları'dır.

Oltu'daki oluşumun oradan farkı ise daha genç oluşudur. Bu anlamda çalışmalar yapılıp, buranın jeoturizme kazandırılması kanaatindeyiz, umarım gerçekleştirebiliriz."