"Doğu'nun K2"si dağcıların ilgi odağı oluyor

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin çatısı konumundaki Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan 2552 rakımlı Tekelti Dağı, dağcıları ve doğa sporcularını ağırlıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi sınırlarında bulunan 2552 metre yükseklikteki Tekelti Dağı, tırmanış açısından dünyanın en zor dağlarından olan Pakistan-Çin sınırındaki K2 Dağı'na benzetilerek, sporcular için sunduğu zorlu ve trekking rotalarıyla ilgi odağı oluyor.

Dağın eteğinde oturan köylerin sakinlerinin de daha fazla turist çekebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüğü Tekelti Dağı'nın bulunduğu vadi ise yamaç paraşütü için aranan şartların neredeyse hepsini karşılıyor.

Iğdır Kültür ve Turizm Müdürü Osman Engindeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekelti Dağı'nın doğa sporları için uygun olduğunu söyledi.

Dağın özellikle ekstrem sporlara olanak sağladığını belirten Engindeniz, "Tekelti Dağı'nda normal tırmanış için 3 zorlu rota bulunuyor, bunun yanında kuzey duvarı kaya tırmanışçıları için ender bulunacak alanlardan. Görünüşü itibarıyla da şehre gelenlerin dikkatini çekiyor. Bulunduğu alan doğada yapılan zorlu sporların neredeyse hepsini destekliyor." dedi.

Bu bölgede kış mevsiminde de üst limit sporların yapılabileceğinin altını çizen Engindeniz, "Dağın rakımı yaklaşık 2 bin 500 fakat Iğdır Ovası'nın rakımı da yaklaşık 800. Yani böylesine bir rakımdan yükselen bir dağ görenlerin dikkatini çekmektedir. Dünyadaki birçok dağcı genellikle zorlu dağları sever. Tekelti Dağı, sunduğu zorlu şartlar dolayısıyla tercih edilebilir. Günümüzde pek çok bilinmemesine rağmen her yıl çok sayıda doğa sporcusu tarafından ziyaret edilmektedir." diye konuştu.

- "Tüm dağcıları davet ediyoruz"

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü dağcılarından Dönüş Kancar da Tekelti Dağı'nın görsel güzelliği ve doğa sporları için sunduğu rotalarla birçok dağcının ilgisini çektiğini söyledi.

Tekelti'nin bölge için bir zenginlik olduğunun altını çizen Kancar, şunları söyledi:

"Dağ, tırmanış ve çeşitli eğitimler için oldukça uygun. Eteğindeki köylerde yaşayan vatandaşlar gelen dağcılara yardımcı oluyor, bölge oldukça güvenli. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet sürdüren dağcıların bu dağa tırmanış gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bölgede böylesine güzel bir dağın bulunması bizler için de avantaj. Neredeyse her hafta birçok farklı ilden gelen arkadaşlarımızı buraya çıkarıyoruz. Geçmişte İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen arkadaşlarımızı dağa çıkardık, çok beğendiler. Tüm dağcı arkadaşlarımızı davet ediyoruz."

-"Herkes merakla bakıyor"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muhammed Akkuş, Tekelti Dağı'nın bölgenin en ilgi çeken doğal yapılarından olduğunu belirtti.

Ülkenin ve çevre ülkelerin farklı yerinden bölgeyi gezmeye gelenlerin Tekelti'yi ilgiyle izlediğini aktaran Akkuş, "Misafirlerimiz gelince şehrin batısında böylesine bir dağı görüyor ve haliyle tek başına böyle bir sivri dağ ilgilerini çekiyor, herkes merakla bakıyor. Dağın bulunduğu bölgede el değmemiş eski kültürlere rastlamak mümkün, fotoğraf ve gezi için de harika bir rota. Birçok doğal güzelliği barındırıyor." diye konuştu.