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Doğuş Çay'dan "En Güzel Çay Nerede İçilir" Projesi

Doğuş Çay'dan "En Güzel Çay Nerede İçilir" Projesi

Türkiye’nin En Güzel Çayı Doğuş Çay, Türkiye’nin eşsiz tabiatı ve kültürel değerlerini yepyeni bir sosyal projeyle tüm dünyaya tanıtıyor. Sosyal medya kullanıcılarına “En Güzel Çay Nerede İçilir” sorusunu soran Doğuş Çay, Türkiye’nin dört bir yanından gelen çay keyfinin yapıldığı fotoğraflara “En Güzel Çay Nerede İçilir” web sitesinde ve instagram sayfasında yer veriyor. Gönüllü turizm elçisi gibi projeye katılan sosyal medya kullanıcıları, Türkiye’nin en güzel köşelerinde çay keyfi yaparken çektikleri manzara fotoğrafları ile projeye destek oluyor.
 
 Muhteşem Sergi
 
Türkiye’nin her köşesinden gelen eşsiz güzellikteki manzara fotoğraflarını bir araya getiren “En Güzel Çay Nerede İçilir” projesi, bir yılın sonunda dönüşeceği özel sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Türkiye’nin eşsiz güzelliklerinin ve manzaralarının Türk çayı ile buluştuğu fotoğraflardan oluşan sergi, binlerce farklı kişinin çektiği fotoğrafların yer alacağı sergi olma özelliğiyle bir ilke imza atacak. Farklı dokudaki şehirlere, doğal cennetlere, UNESCO Kültür ve Dünya Miras Listesi’nde bulunan eserlere sahip olan Türkiye'nin kültür ve tarihi mirasının farkındalığını ortaya çıkaracak sergi, Türkiye’nin tanıtımına da katkıda bulunacak.
 

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Doğuşçay
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