Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na uluslararası iki ödül

- Orkestra, Best Business Ödülleri'nde "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülü ile "MarCom"un "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorisinde "Platinum" ödülüne değer bulundu

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na uluslararası iki ödül

İSTANBUL (AA) - Doğuş Grubu'nun 2006 yılında kurduğu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), gençlere sağladığı sürdürülebilir katkı çerçevesinde uluslararası platformda 2 ödüle layık görüldü.

DÇSO, İngiltere'nin önemli organizasyonlarından olan "Awards Intelligence"ın düzenlediği Best Business Ödülleri'nde 20 kişilik jürinin değerlendirmesinin ardından "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü aldı.

Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen'in üstlendiği DÇSO ayrıca, her yıl 6 binden fazla kişinin başvurduğu pazarlama ve iletişim ödül programı "MarCom"un "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorisinde en prestijli ödül olan "Platinum"u kazandı.

Psikolojik Danışmanlığını Dr. Erdal Atabek'in yaptığı, Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerinden oluşan DÇSO, çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel sanat müziğini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Awards IntelligenceBest Business ÖdülleriDoğuş Çocuk Senfoni OrkestrasıDoğuş Grubu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5