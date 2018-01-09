Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na uluslararası iki ödül

İSTANBUL (AA) - Doğuş Grubu'nun 2006 yılında kurduğu Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), gençlere sağladığı sürdürülebilir katkı çerçevesinde uluslararası platformda 2 ödüle layık görüldü.

DÇSO, İngiltere'nin önemli organizasyonlarından olan "Awards Intelligence"ın düzenlediği Best Business Ödülleri'nde 20 kişilik jürinin değerlendirmesinin ardından "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü aldı.

Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen'in üstlendiği DÇSO ayrıca, her yıl 6 binden fazla kişinin başvurduğu pazarlama ve iletişim ödül programı "MarCom"un "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorisinde en prestijli ödül olan "Platinum"u kazandı.

Psikolojik Danışmanlığını Dr. Erdal Atabek'in yaptığı, Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerinden oluşan DÇSO, çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel sanat müziğini yaygınlaştırmayı hedefliyor.