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Doğuş Otomotiv'den D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı

İSTANBUL (AA) - Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, bağlı ortaklığı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı için müzakerelere başladığını duyurdu.Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer...

Doğuş Otomotiv'den D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı

İSTANBUL (AA) - Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, bağlı ortaklığı D-Auto Suisse SA hisselerinin satışı için müzakerelere başladığını duyurdu.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Orchid Swiss Development (Pte) Ltd ve Juglans Regia ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ arasında; İsviçre Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren bağlı ortaklığımız D-Auto Suisse SA'nın toplam sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden Doğuş Grubu Şirketleri ve şirketimize ait payların muhtemel alım-satımına yönelik müzakerelere başlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
D-Auto Suisse SADoğuş
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