DOKA'dan 17,2 milyon liralık hibe

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) 98. Yönetim Kurulu Toplantısı, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında gerçekleştirildi.

DOKA Toplantı Salonunda, DOKA Yönetim Kurulu Başkanı da olan Vali Sarıfakıoğulları başkanlığında yapılan toplantıya, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı.

Sarıfakıoğulları, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 12 milyon lira bütçeli "2017 Yılı Tarihi, Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı" ile DOKAP iş birliği ve finansmanıyla yürütülecek 5 milyon 175 bin lira bütçeli "Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı"nı açıkladı.

Yaklaşık 17 milyon liranın turizm odaklı altyapı yatırımlarına aktarılacağını belirten Sarıfakıoğulları, hibenin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının istifadesine sunulacağını ifade etti.

Sarıfakıoğulları, bölgenin, turizm konusunda diğer bölgelere göre mukayeseli üstünlüğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Yatırımlar, bölgemizin bu alanda yeni hamleler yapmasına vesile olacaktır. Böylece biz de bu mukayeseli üstünlüğümüzü perçinlemiş oluruz çünkü hepimiz biliyoruz ki gerçekten değer ifade eden, başka bölgelerde olmayan çok kıymetli doğal ve kültürel zenginlikleri bünyemizde barındırıyoruz. Bunu bizim daha efektif hale getirip turizmden aldığımız paya yansıtmamız da elbette mümkün." dedi.

Toplantıda, gündemde yer alan 2017 yılı faaliyetleri değerlendirildi ve 2018 yılı planlamasına ilişkin maddeler görüşüldü.

Öte yandan, DOKA tarafından 2010 yılından itibaren turizm sektöründen imalat sanayisine, Ar-Ge faaliyetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda toplam bütçesi 220 milyon liradan fazla bini aşkın projeye destek verildiği öğrenildi.

Ayrıca dış fonlar kapsamında DOKA tarafından AB fonları ile yürütülen 8,5 milyon avro bütçeli Gümüşhane İŞGEM Projesi'nin Nisan 2018'de tamamlanacağı, 3,5 milyon avro bütçeli Hazır Giyim İmalatına Yönelik Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Projesi'nin ise başarıyla tamamlandığı bildirildi.



