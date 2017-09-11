DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu düzenlenecek

TRABZON (AA) - ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, bölge kalkınmasında turizmin önemli rol oynadığına işaret ederek, 23-24 ekim tarihlerinde DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu düzenleyeceklerini bildirdi.

Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal hizmet ve bölgesel kalkınma hedefleriyle iş birlikleri yapmak amacıyla 15 Kasım 2016'da kurulduğunu söyledi.

Çalışmalarına 1 Ocak 2017'de başlayan birliğe KTÜ'nün yanı sıra Gaziosmanpaşa, Ondokuz Mayıs, Ordu, Giresun, Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Çoruh, Gümüşhane, Bayburt ve Avrasya üniversitelerinin üye olduğunu belirten Baykal, bu birlikteliğin, bölgede hayata geçirilebilecek daha büyük projelerin oluşmasında önem taşıdığını ifade etti.

Baykal, birliğe üye üniversitelerin DOKAP ile bölgesel kalkınmaya daha fazla katkısı olacağını vurgulayarak, ÜNİ-DOKAP'ın bölgenin ihtiyaç duyduğu turizm, enerji, ulaştırma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin ortaya çıkarılması ile desteklenmesi noktasında önemli görev üstlendiğini aktardı.

Bölge kalkınmasında turizmin önemli rol oynadığına değinen Baykal, şunları kaydetti:

"Turizm, bölgemiz için önemli bir sektör olmakla birlikte çok sayıda sektörü de etkilemektedir. Turizmle ürettiklerimiz, diğer sektörler için girdi oluşturmaktadır. ÜNİ-DOKAP olarak yaptığımız ilk Üst Kurul toplantısında, bölge turizmine yönelik bir sempozyumun düzenlenmesi kararı almıştık. ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığı olarak KTÜ ev sahipliğinde 23-24 Ekim tarihlerinde DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu düzenleyeceğiz."

Baykal, DOKAP bölgesinde turizmin sürdürülebilirliği, kültür ve doğa, sağlık turizmi, gastronomi, turizmde inovasyon ile girişimcilik, eğitim ve istihdam politikaları, DOKAP Bölgesinde Arap ve deniz turizmi, mimari, ekonomi gibi konuların sempozyum süresince akademisyenler tarafından tartışılacağına dikkati çekti.

Sempozyumun düzenlenmesine birliğe üye üniversiteler ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destek verdiğini belirten Baykal, tüm akademisyenleri ve paydaşları KTÜ'de yapılacak sempozyuma davet etti.



