Doktor adayları beyaz önlük giydi

ANKARA (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Gülhane Külliyesi Şehit Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kendilerine düşen görevin öğrencileri donanımlı ve mesleğini başarıyla yapacak hekimler olarak geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Tıbbiyelilerin, uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda hekimlik mesleğini yapacaklarını belirten Gerek, öğrencilerin 6 yılın sonunda birer hekim olarak yurdun dört bir yanına dağılacaklarını ifade etti.

Gerek, öğrencilerin henüz yolun başında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2017-2018 eğitim-öğretim döneminde katılan askeri tıbbiyeli öğrencimiz, fakültemizde alacakları eğitim sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tabip subayı olarak görev yapacaklar. Kazandıkları mesleki becerilerle şanlı ordumuza hizmet edecekler. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek bizlere emanet edilen dost ve kardeş ülkenin temsilcileri, 6 yılın sonunda birer hekim olarak ülkelerinize geri döneceksiniz. Ülkemizde alacağınız eğitim, ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünün en önemli göstergesi olacaktır."

- "İhtiyacımız olan sadece çalışmak"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Kırış da öğrencilerin giyeceği önlüğün bir anlamı olduğunu söyledi.

Beyaz önlüğün sağlık çalışanlarıyla özdeş hale geldiğini vurgulayan Kırış, şunları kaydetti:

"Genç hekimlerimize, ileride çocuklarımız ve torunlarımızı gönül rahatlığıyla emanet edeceğimiz iyi yetişmiş birer hekim olmanızı temenni ediyorum. Misafir askeri öğrencilerimiz de bizim için yabancı değil dost ve kardeş ülkenin emanetleridir. Genç hekim arkadaşlarımıza başarılı olmaları için bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İhtiyacımız olan sadece çalışmak, yine çalışmak ve daha çok çalışmaktır."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Gerek, fakülteyi birincilikle kazanan Sena Nur Koçak'a Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yazdığı tebrik mektubunu takdim etti ve öğrencinin önlüğünü giydirdi.

Törenin sonunda, 23'ü misafir askeri öğrenci, 25'i Türk tabip subay olmak üzere 333 öğrenciye beyaz önlük giydirilmesinden sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.