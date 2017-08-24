Doktorla tartışan hasta yakınından

İZMİR (AA) - İzmir'de, 7 ay önce merdivenden düşen eşini muayene eden doktorla tartışan ve hakkında dava açılan Necmi Karaağaç, doktorun isteği üzerine hastane önünde "Sağlık çalışanlarına şiddete hayır" yazılı pankart açtı.

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, oto tamircisi Karaağaç 16 Ocak 2017'de merdivenden düşen eşini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.

Acil serviste Dr. Mehmet Ünal ile tartışan Karaağaç, eşinin tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı. Konu daha sonra hastane yönetimine bildirildi. Bir süre sonra Karaağaç hakkında kamu davası açıldı. Doktor Ünal, arabulucudan Karaağaç'tan özür dilemesini ve hastane önünde "Sağlık çalışanlarına şiddete hayır" yazılı pankart açmasını istedi.

- "Tartışma kimlik yüzünden çıktı"

Karaağaç, hastane önünde "Sağlık çalışanlarına şiddete hayır" yazılı pankart açarak, Ünal'dan özür diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, muayene ettiği hastanın kimliği olmaması üzerine Karaağaç'ın kendisiyle tartıştığını belirtti. Durumu hastane yönetimine bildirdiğini aktaran Ünal, "Bu konu kamu davasına dönüştü ve arabulucu devreye girdi. Ben de Necmi Bey'den sağlık çalışanlarına yönelik şiddette dikkat çekecek ve buna karşı olduğunu gösterecek bir pankart hazırlayıp hastanemize asmasını istedim. Bugün de pankartıyla geldi, konuştuk ve aramızda bir sıkıntı kalmadı. Hazırlanan pankart aracılığıyla topluma anlamlı ve farkındalık yaratacak bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Pişmanlığımı kendisine de ilettim"

Necmi Karaağaç ise olaydan pişmanlık duyduğunu kaydetti. Doktor Ünal'dan özür dilediğini vurgulayan Karaağaç, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarına şiddeti elbette doğru bulmuyorum. Benim de kötü bir niyetim yoktu. Aramızda sözlü bir münakaşa olmuştu. Doktor Ünal ile görüştük, hakkımızı helal ettik. Pişmanlığımı kendisine de ilettim. Olayın mahkemeye gitmeden bu şekilde tatlıya bağlanması beni çok sevindirdi."

Hastane yöneticisi Dr. Enver Yalnız da sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz yaklaşımların son bulmasını temenni etti.