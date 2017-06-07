İZMİR (AA) - İzmir'in Buca semtinde 6,5 aylıkken dünyaya gelen ve doğum sırasında hipoksi (oksijen yetmezliği) nedeniyle yatağa bağlı kalan serebral palsi hastası Esila, 2,5 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

Sibel ve Süleyman Avcı çiftinin kızları Esila, normalden 2,5 ay önce dünyaya geldi ve doğum sırasında hipoksi nedeniyle vücut fonksiyonları bozuldu.

Doktorlar , Esila'nın 1 yıldan fazla yaşama ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, aileden "her şeye hazırlıklı olmasını" istedi.

Esila, tıbbi destek sağlayan cihazlarla yatağa bağlı şekilde hayata tutunalı 2,5 yıl geçti.

Doğduğundan bu yana altı kez kalbi duran Esila'nın başucundan ayrılmayan anne ve babasına şimdi İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık İl Müdürlüğü de hastanede ve evde sağlık ekipleriyle destek veriyor.

- "Esila, doktorları da şaşırttı"

Esila'nın annesi Aslı Bıçaklı Avcı, kızının beyni oksijensiz kaldığı için yoğun bakımda uzun süre tutulduğunu, bazı doktorların duruma ilişkin ümitsiz konuştuğunu anlattı.

Kızının çok dirençli ve yaşama bağlı olduğunu ifade eden Avcı, "Bize 'Bu çocuk bir yaşını görmez' demişlerdi. Esila direnç konusunda çok iyi çıktı. Bizi de doktorları da şaşırttı." dedi.

Zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getiren Avcı, Esila yoğun bakımda kaldığı sürece her gün telefon başında kötü haber beklediklerini anlattı.

Kızı nefes aldığı için şükrettiğini söyleyen Avcı, "Esila yanımızda ve umut veriyor, elini oynatıyor, bize bakıyor, gülümsüyor. Şimdi daha iyiyiz." dedi.

Baba Süleyman Avcı da daha iyi bakımla Esila'nın daha iyi olacağına inandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kızımızın kalbi şu ana kadar altı sefer durdu. İkisi evde oldu. Eşimle hayata döndürdük. Nasıl olduysa kızımız yaşıyor. Kızımız büyük aşama kaydetti. Hiçbir şey hissetmeyeceğini söylediler ama ayağı gıdıklanıyor, hareketler var. Ufak ufak gülme mimikleri başladı. Biz de daha iyi olabilir mi diye umutlanıyoruz. Bize bir ışık yeter. Doktorlarımız iyi imkanlar sunarsa, bize yön çizerlerlerse daha güzel günler olacak."

- İl Sağlık Müdürü Salnur'dan ziyaret

Esila ve ailesinin yaşadığı evi İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Birliğine bağlı evde sağlık hizmeti ekipleri ziyaret ederek, muayene etti.

İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esila'nın ilk tedavisinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldığını belirtti.

Ailenin sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük çekmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin aileye evde sunulduğunu aktaran Salnur, şu bilgileri verdi:

"Sağlık ekiplerimizin verebileceği katkıyı değerlendiriyoruz. Aileye çocuklarının uzun süre yaşamayacağı söylenmiş, tepki vermeyeceği, gülümseyemeyeceği, anlatılmış. Anne babanın sevgisi ve ilgisiyle Esila tepkiler vermeye başlamış. Doğrusu bu durum bizleri de umutlandırdı."

Salnur, Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği ekipleri ile görüşeceklerini ve tedavi konusunda destek vereceklerini de sözlerine ekledi.