Doktorun kanyon merakı bitmiyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki Valla Kanyonu'nda geçen ay kaybolduğu düşünülerek arama çalışması yürütülen ama 3 gün sonra kanyonun diğer ucundan çıkan doktor Mohaç İkbali Afşar, bu sefer kanyonun çevresinden yürüdü.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde görev yapan Afşar'dan, Pınarbaşı ilçesinden tek başına Valla Kanyonu'na girdikten sonra haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 3 gün kanyonda kalan Afşar, 1 Ağustos'ta kanyonun diğer tarafı olan Cide ilçesine bağlı Hamitli köyünden kendi imkanları ile çıkmıştı.

Tek başına kanyona girmenin yasaklanması nedeniyle bu sefer kanyonun çevresinden geçen Afşar, Pınarbaşı ilçesi Kerte köyünden girdiği ormanlık alanda yine 3 gün geçirerek Cide'nin Şenköy köyüne ulaştı.

Afşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valla Kanyonu'na hayran olduğunu, kanyonda eşsiz bir tabiatla karşılaştığını anlattı.

Bu sefer kanyonun doğu kısmından yürüyerek geçtiğini belirten Afşar, "Kerte köyünden başladığım yürüyüşte Cide ilçesi Hamitli köyüne inen tarihi patika yolu takip etmeye çalıştım. Önceden işaretlenmiş yoldaki işaretlerin çoğu otların büyümesinden dolayı görünmüyordu. Bu yol taşıt ulaşımının olmadığı zamanlarda kullanılıyormuş." dedi.

- "Kanyona giriş için yeni bir yol buldum"

Valla Kanyonu'ndan yeni çıkış yolları aradığını vurgulayan Afşar, şunları söyledi:

"Valla Kanyonu çok zorlu bir yer. 'Girdikten sonra 12 kilometre gidip sonuna ulaşmadan çıkılamıyor' deniyor. Ben geçen sefer kanyona girdiğimde sonuna ulaştıktan sonra ancak çıkabildim. Bu yürüyüşte kanyondan çıkış yolu olup olmadığına da baktım. Bir yerde kanyon içinden çıkılabilecek yol buldum. Bu yol kanyon içinde meydana gelebilecek olumsuz durumlar için kullanılabilir. Üç gün üç gece süren yürüyüş çok keyifliydi."

Yürüyüş sırasında en çok ayılardan tedirgin olduğunu dile getiren Afşar, "Geceleri etrafımdaki sesleri dinlerken kuru dal parçalarının kırıldığını duyuyor etrafımda olduklarını hissedebiliyordum. Yanıma yaklaşmamaları için ses çıkartıyor ve şarkı söylüyordum." diye konuştu.

Afşar, gelecek sefer kanyonda 15 gün geçirmeyi planladığını kaydetti.