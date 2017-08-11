Dokuz yaşındaki çocuk denizde boğuldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de denize giren 9 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Akçakoca ilçesindeki Karaburun Plajı'na gelen 9 yaşındaki Esma Polat, serinlemek için denize girdi. Küçük kız, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi, tüm aramalarına karşın Polat'ı bulamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri ve bölgedeki cankurtaranlar, plajda ve denizde arama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucu, sahilde Polat'a ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polat'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.

Esma Polat'ın, ailesiyle fındık toplamak için Mardin'in Derik ilçesinden Düzce'ye geldiği öğrenildi.