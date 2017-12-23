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Dolandırdığı 100 bin liranın, 100 lirasını harcayabildi

- Antalya'da telefonda kendisini "polis" olarak tanıtıp iki kişinin ziynet eşyaları ve parasını alarak dolandıran zanlı tutuklandı - Şüphelinin 100 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paradan sadece 100 lirasını harcayabildiği öğrenildi

Dolandırdığı 100 bin liranın, 100 lirasını harcayabildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da telefonda kendisini "polis" olarak tanıttığı iki kişiyi, 100 bin lira değerinde ziynet eşyaları ve parasını alarak dolandıran zanlı tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde yaşayan A.K.'yi telefonla arayan ve kendisini "polis Ömer" olarak tanıtan bir kişi, kimliğinin ve banka hesap bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, bu suçlardan aklanması için para vermesi gerektiğini söyledi.

A.K., telefonda görüştüğü kişiyle buluşarak 7 bin lira ve 2 çeyrek altın verdi. Durumu anlattığı yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayan A.K., Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Bu sırada, Gençlik Mahallesi'nde yaşayan T.T. de aynı yöntemle dolandırıldığını ve 90 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve parasını "polis Ömer" diye kendisini tanıtan kişiye verdiğini belirterek şikayetçi oldu.

Alınan ifadeler ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, şüphelinin emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Süleyman Ö. (34) olduğunu tespit etti.

Zanlı, şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına alındı. Üst aramasında ziynet eşyaları ve paralar ele geçirilen Süleyman Ö'nün 100 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paradan sadece 100 lirasını harcayabildiği öğrenildi. Şüphelinin, paranın 100 lirasıyla otobüs bileti aldığı belirtildi.

Ziynet eşyaları ve para, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Asayiş şubeDolandırıcılıkPolisSavcı
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